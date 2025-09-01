あすか製薬ホールディングスは大幅高で３日続伸し、年初来高値を更新している。同社傘下のあすか製薬の緊急避妊薬「ノルレボ」について、厚生労働省の薬事審議会要指導・一般用医薬品部会が８月２９日に市販薬としての製造販売を承認したと国内メディア各社が報じ、将来的な収益向上への期待から買われている。ノルレボは性交７２時間以内に経口投与する薬品で、海外第３相試験における妊娠阻止率は８４％だった。 出所