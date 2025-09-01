サクラクレパスは、「クーピー マーカー5 レトロ喫茶／ポップダイナー」を10月上旬から販売を開始する。「クーピー マーカー」は、クーピー ならではのやわらかな発色となめらかな書き心地が特長の商品。水性の蛍光マーカーのようにインキのかすれ・にじみが起こったり、ペン先が乾いてしまうような心配もなく、インキでは表現できない手書き感を楽しめる。左から：「クーピー マーカー5 レトロ喫茶」「同 ポップダイナー」辞書な