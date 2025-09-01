北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国訪問を控え、咸鏡南道（ハムギョンナムド）に続いて慈江道（チャガンド）地域に移動し、朝中国境地域に近づいた。これを受け、中国入りが迫っているとの見方が出ている。金委員長は3日に中国北京天安門広場で開催される戦勝節（抗日戦争および反ファシスト戦争勝利80周年大会）行事に出席する。金委員長は先月31日、新しく操業した重要軍需企業所を訪問し、ミサイル生産能力を