きのう、山形県長井市のコンビニエンスストアで焼酎１本を盗んだとして、７２歳の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】逮捕時の所持金は198円...コンビニで197円の焼酎1本盗む無職の男(72)を現行犯逮捕（山形・長井市） 逮捕時、男の所持金は１９８円でした。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、長井市今泉に住む７２歳の無職の男です。 警察によりますと、男はきのう午前６時２０分ごろ、長井市のコンビニエンススト