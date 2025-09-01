韓国で、ある配達員がマンションのエレベーター前で立ち小便をする様子がカメラに捉えられて問題になっている。8月30日、あるオンラインコミュニティに「廊下で小便までする最悪の配達員」というタイトルの投稿が掲載された。投稿者Aさんは「最悪の配達員」とし「7月、配達中に廊下で堂々と立ち小便をする場面」とし、防犯カメラの写真を公開した。写真には、配達員がエレベーターのドアに体を密着させて立っている様子が映ってい