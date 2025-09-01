韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政遂行支持度が53．6％となり、2週連続で上昇したという世論調査の結果が出てきた。韓米首脳会談を含む米国訪問の成果による結果と解釈される。特に野党支持層が多い大邱・慶北と保守層で支持率の上昇が目立った。リアルメーターがエナジー経済新聞の依頼で先月25〜29日、全国18歳以上の有権者2537人を対象に調査した結果、李大統領の国政遂行を肯定的に評価した回答者は53．6％だった。