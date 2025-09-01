Snow Manの渡辺翔太の“もぐもぐムービー”が、主演映画『事故物件ゾク 恐い間取り』（公開中）公式Instagramで公開された。 【動画】渡辺翔太がお肉を頬張り満足げな顔を見せるもぐもぐムービーなど ■『事故物件ゾク 恐い間取り』の「たくさん食べた日」 動画は「たくさん食べた日」と添えて公開。 渡辺が、ナイフとフォークを持って目の前のお肉をカットし、大きな口を開けてパクついている