V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のレーヴィス栃木が1日（月）、「Let’s Start Reve’s Vリーグ開幕戦直前 公開生放送スペシャル」のイベントを行うことをクラブ公式SNSで発表した。 本イベントはR栃木のレギュラーラジオ番組を放送するFM DAMONOにて、Vリーグ開幕戦を2週間前に控えた10月11日（土） の14:00～16:00の間で栃木県足利市のわたらせリバープラザから公開生放