顔面刷新で存在感アップ！ 従来からどう変わった？トヨタは2025年9月1日、ハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを発表しました。今回の変更では、運転支援機能や快適装備の進化に加え、フロントデザインの刷新が大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが「新型アクア」です！（30枚以上）一体どのようなデザインに進化したのでしょうか。従来からデザインが大きく進化！なにが変わった