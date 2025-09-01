アーセナル戦でゴールを決めたリバプールのソボスライ（左）＝8月31日、英リバプール（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（8月25〜31日）で、イングランドは昨季王者リバプールがニューカッスルに3―2、アーセナルに1―0で勝って唯一の3連勝で勝ち点9とした。2差でチェルシーが続く。スペインはレアル・マドリードがマジョルカに2―1で勝ち、ビルバオとともに開幕3連勝。昨季覇者バルセロナはラヨ・バリ