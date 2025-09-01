娘と交わした約束新婚生活で早くも夫婦喧嘩？初対面で結婚を決めた訳あり夫婦／金魚屋さんのかりそめ夫婦（1）真面目で堅物な70歳のゲンに、ある日突然家族が増えました。それは元気すぎる3歳の女の子で--!?ゲンにはかつて妻と娘がいましたが、家庭をないがしろにしたばかりに出ていかれた苦い過去がありました。時が経ち、離婚後疎遠になっていた一人娘サクラと再会するも、彼女は病気で余命わずか。3歳の娘を父であるゲンに託し