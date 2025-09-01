ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんが2025年8月31日にインスタグラムのストーリーズとXで、ライブを途中で中断したことを謝罪した。「ベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事」MY FIRST STORYは8月30日に愛知県名古屋市の「COMTEC PORTBASE」で公演を行っていたが、ライブの途中でHiroさんの喉に不調が見られたため、中止に。翌日の同会場での公演も中止となり、公式サイト上では振替公演を行うことが発