お笑いタレントの平野ノラが8月31日に自身のアメブロを更新。とても喜ばれた差し入れを紹介した。この日、平野は「今日は大切な撮影でした」と明かし「顔面はマイナスからのスタートです」と自身のコンディションについて報告。「いつも指名してお願いしているメイクさんはパックを沢山用意してくれてありがたい」と感謝を述べ「メイク前の保湿で仕上がりかなり変わります！」とコメントした。続けて更新したブログでは「撮影時は