タレントの辻希美が8月31日と9月1日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の杉浦太陽の育児休業が終わり、新学期を迎えることへの心境をつづった。辻は31日に「夏休みが…」というタイトルでブログを更新し「終わってしまう たぁくんの育休も終わってしまう」と杉浦の育休が終了することを報告。「そんな中…新生児が居ての新学期…ぅ〜ん…ドキドキだ」と不安な心境を明かした。続けて1日に更新したブログでは「夏休み最後は大好きな