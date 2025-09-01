女優ふせえり（62）が1日、東京国際フォーラムで行われた「ワークマン2025年秋冬新製品発表会」のトークセッションに登壇した。ワークマンの新業態として、主に機能的で低価格な普段着を扱う「Workman Colors」の新CMに出演。蒸し暑い6月に外での撮影だったというが、「暑かったけれど、着ていて軽いから気にならなかった」と機能性の高さを実感した様子だった。この日は、お気に入りだというグレーの上着に黒のスカートのコーディ