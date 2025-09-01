お笑いコンビ「パンプキンポテトフライ」（谷拓哉、カムバック）が１日、再結成したことを、所属事務所のホリプロコムが発表した。同社はＸ（旧ツイッター）で「【お知らせ】２０２５年３月をもちまして解散いたしましたパンプキンポテトフライですが、この度、再結成いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「今後ともご声援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。また、谷もＸを更新。「山名とも