モデルで女優朝比奈彩（31）が1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のアンバサダーを務める朝比奈は愛と自然をテーマにした特別展示を鑑賞し「ショーメの245年の長い歴史と伝統を体感できる」と話した。フランスパビリオンは「アムール〜愛の賛歌〜」がテーマ。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれていると