ハルメク 生きかた上手研究所は8月27日、「お金に関する意識・実態調査」の結果を発表した。調査は2025年6月24日〜6月30日、55〜79歳の女性510名を対象にインターネットで行われた。○「お金の使い方」への満足度が低下「お金の使い方」の満足度「お金の使い方」の満足度は48.2%と24年に比べ9.3ポイント低下。特に60-64歳と70-74歳が大きく低下した。これから節約・削減したい費目「これから節約・削減したい費目」の1位は昨年と同