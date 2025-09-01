エイチ・アイ・エス（HIS）は、「新パスポート取得サポートキャンペーン」を8月1日から9月4日まで実施している。HISが企画・実施する海外パッケージツアー・海外添乗員同行の旅・AirZ（オンライン予約は対象外）・クルーズのうち、1人あたりの旅行代金が50,000円以上の海外旅行を新規で予約し、パスポートを8月1日以降に申請した人が対象に先着で1,000名に HIS商品券「SKY」をプレゼントする。商品券の金額は、大人10,000円、子ど