ウォーターフロントは8月28日、超薄型折りたたみ傘「ポケフラット クイック 折 55cm」(2,970円)の先行販売をクラウドファンディングサイト「Makuake」で開始した。「ポケフラット クイック 折 55cm」(2,970円)※Makuake限定割引あり「ポケフラット」は2004年の発売以来、幅広い層に支持されており、シリーズ累計販売本数は2,400万本を超えるベストセラー商品。多くの場所で手軽に購入できる一方で、その薄さを実現する特殊な構造に