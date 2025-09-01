歌舞伎俳優の中村芝翫が８月３１日に６０歳を迎え、還暦祝いの様子がアップされた。１日にインスタグラムで「８月３１日、芝翫さんお誕生日お還暦祝いおめでとうございます」とつづったのは、兄の中村福助。「橋之助くん、芝翫さん、寛子ちゃん、歌之助くん」と芝翫と妻の女優・三田寛子、歌舞伎俳優になった息子たちの親子ショットをアップした。さらに「兄弟愛わし、梅彌お姉、波野好江お姉、芝翫さん」「わしと芝翫