◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル＝１着馬にスプリンターズＳの優先出走権）ウイングレイテスト（牡８歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）は前走のアイビスＳＤ・Ｇ３で０秒２差の３着と好走。畠山調教師は「今回はＧ１を目指す馬たちも出てきているので相手は強くなるだろうけど、状態は思いのほか元気です。開幕週のいい馬場でやれるのはいいと思うし、関西圏への輸送も全