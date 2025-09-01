◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着まで秋華賞の優先出走権）エストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）はフェアリーＳ、クイーンＣ（いずれもＧ３）で連続３着。フローラＳ・Ｇ２はのちのオークス馬カムニャックから０秒３差の４着。前走の１勝クラスは上がり最速３２秒４の豪脚で３馬身差で快勝し、条件クラスでの力上位を印象づけた。高柳瑞樹調教師は「中