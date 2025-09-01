歌手・俳優のソ・イングクが、2023年11月に日本デビュー10周年を記念したファンコンサート『IN THE X』を東京と大阪で開催。その東京公演の模様が、9月14日（後7：00〜）CS放送「ホームドラマチャンネル」で放送される。【動画】美しい歌声を披露…ソ・イングク10周年記念ファンコンサートの模様日本デビュー10周年シングルのタイトル曲である「Don’t Be Jealous」で公演がスタート。1部は「俳優ソ・イングク」として近況を伝