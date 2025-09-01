お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に1日、出演。同局系の特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦したSUPER EIGHT横山裕（44）が完走したことに、私見を述べた。山里は、「横山君とかがやって、みんなが動く。いやいや、本当はそういうことを必要ない世界にしなければいけない。しなきゃいけない人たちがあまりにも