¸µÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¡Ê54¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£24Ç¯4·î¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á54ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö²Ö¤ÎÏ»»°ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ1988Ç¯3·î¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö½ì¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÆ±´üÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÈá¤·¤ó¤À¡£ºÇ¸å