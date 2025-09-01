テレビドラマのワンシーンに出てきそうな甘い愛のセリフ。心の中では、「言われたいっ！」と願っている女の子も少なくないようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞いたアンケートを参考に「『死ぬ前に一度は言われてみたい！』と女の子が妄想している愛の言葉」をご紹介します。【１】「どうか僕と結婚してくれませんか…？」「謙虚で誠実なプロポーズに『キュン…』としたい」（20代女性）というように、まるで