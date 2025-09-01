人にはさまざまなタイプがいて、気になったことは自分でとことん調べたい人もいれば、サクッと誰かに聞いちゃおうと思う人もいます。どちらがいいのか悪いのかは判断しにくいかもしれませんが、調べない人に対してモヤモヤするといった声が寄せられました。『自分でなにも調べない人が苦手。人に聞く前に、その手に持っているスマホで調べたらって思う』さてみなさんは、気になることがあったらすぐに自分で調べる派か、誰かに聞く