福山雅治と有村架純が主演を務める映画『ブラック・ショーマン』(9月12日公開)の新たな場面写真が一挙公開となった。映画『ブラック・ショーマン』の新たな場面写真が一挙公開累計発行部数 1億冊を突破するヒットメイカー・東野圭吾氏の小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』を映画化した本作は、超一流マジシャンの活躍を描く。ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックと、巧みな人間観察能力を持ちながら、金に