国内の金の小売り価格が初めて1万8000円を突破しました。【映像】国内 金の小売り価格 初の1万8000円台を突破金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の9月1日の店頭小売価格は、1g当たり1万8001円でした。価格を公表してきた1973年以降で、初めての1万8000円台だということです。市場関係者は、価格上昇の背景として「アメリカの利下げが見えてきた」ことを挙げ、今後、ドル安になるという見方から金に資産を移す動き