【モデルプレス＝2025/09/01】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が主演を務めるドラマ「ラーメンD 松平國光」のシーズン2の放送が、CSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、10月17日22時30分から放送されることが決定した（全6回）。【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス◆寺西拓人主演「ラーメンD 松平國光」新シーズン放送決定本作は、は実在する店舗を舞台に繰り広げられる“リアル×フィクショ