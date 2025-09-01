タレントの田村淳（51）が、2人の娘と、自宅の庭に設置したウォータースライダーで楽しんだことを明かした。【映像】田村淳の“豪邸”と話題の自宅&庭のウォータースライダー（複数カット）8歳と5歳、2人の女の子を育てている田村。Instagramで、「雨が降ってる日だったので、自宅で大縄跳びをしました。」と、ソファやテレビが置かれた、広々とした部屋で娘たちと遊んでいる様子や、大きなプールを設置した自宅の庭を公開