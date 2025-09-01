?ÂçËâ¿À?¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à¸µ½÷Í¥ºÊ¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î?ÂçËâ¿À?¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÀö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ó¥ë¥Õ¥£¥·¥ó¥° ËÜÆüºÇ½ªÆü¡×¤È±ÝËÜ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Á¥¾å¤ÇÇö¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î?¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯?ÈäÏª¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£8·î29~31Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÀö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë