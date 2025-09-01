「防災の日」のきょう、さいたま市では、東京都など関東の9つの都と県、市による大規模な防災訓練が行われました。訓練は、最大震度6強の地震を想定して行われました。建物が倒壊し、道路や鉄道などが寸断、多数の負傷者が出た場合、自衛隊や消防などがどう連携して対応するか確認が行われました。厳しい残暑が続く中、訓練には123の機関が参加。また、市民も参加し、住宅火災を想定した初期消火の訓練を行ったほか、心臓マッサー