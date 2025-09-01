静岡県の伊東市議会9月定例会がきょうから始まり、田久保真紀市長に対する不信任決議案が全会一致で可決されました。議会ではまず、田久保市長を刑事告発する議案が全会一致で可決され、伊東警察署は提出された告発状を受理しました。「（不信任決議案に）賛成の方の起立を求めます」そして、田久保市長に対する不信任決議案が提出され、こちらも全会一致で可決しました。その後、中島弘道議長が市長に不信任決議の通知書を手渡し