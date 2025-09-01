俳優の松村沙友理と白洲迅が、映像配信サービス・Leminoのドラマ『今日もふたり、スキップで』(10月4日24:40〜配信スタート、以降毎週土曜0:00最新話配信)にW主演することが1日、発表された。1話と2話をまとめた特別版が、1話配信と同時に東海テレビ・フジテレビ系で放送される。『今日もふたり、スキップで』このドラマは、X(Twitter)で多くの支持を集めた共感型エッセイ『今日もふたり、スキップで 〜結婚って“なんかいい”』(