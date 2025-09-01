◆ソフトバンク投手練習（1日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、前田悠伍の次戦登板が2軍戦となることを明かした。前田悠伍は8月25日に出場選手登録を抹消。同27日のウエスタン・くふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で6回2失点だった。前田悠は1日の投手練習に参加。倉野コーチは「（前田）悠伍に関しては次は2軍で投げてもらう」と説明した。現状は1軍先発に備え調整するバックアップ