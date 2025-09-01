永尾柚乃（8）安達祐実（43）が1日、東京・六本木のテレビ朝日で、2日に最終回を迎える同局系「誘拐の日」（火曜午後9時）の取材会を行った。共演を振り返り、安達が「柚乃ちゃんは、大人としゃべってるみたいなんだけど、あどけなさも持っている。見たことがない子役さん」と言うと、永尾は「にやけちゃいますね」と喜び、安達について「すごく美しいじゃないですか。うわーってなるし、目や手、全部で演技したりすごいなと。すご