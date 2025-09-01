◆ソフトバンク投手練習（1日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、投手陣へ?ミス撲滅?を再度求めた。チームは敵地でロッテに2連敗。8月31日の試合では1イニング2度の捕逸を含め、バッテリーミスも相次いだ。9月1日に行われた投手練習に参加した倉野コーチは、「監督が話したように、打てないとか打たれたとかではなくて、やるべきこと。いわゆるボーンヘッドみたいなところはなくさないといけない