【モデルプレス＝2025/09/01】女優の松井玲奈が8月31日、自身のInstagramを更新。グループ卒業から10年の節目を迎え、当時の写真と共に感謝の想いを綴った。【写真】松井玲奈、10年前の卒コンショット公開◆松井玲奈、卒業10周年で当時の写真を披露SKE48からの卒業後10年が経ったことを報告した松井は「いろいろあった10年でしたが、どこへ行ってもグループにいた時の経験が活きているなと感じ、私の仕事へ向き合う大切な基盤にな