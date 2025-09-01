タレント篠原ともえ（46）が1日、都内で行われたパナソニックのドライヤー「ナノケア」20周年記念イベントに出席した。かつて出演していたフジテレビ系人気バラエティー「LOVE LOVEあいしてる」（96年〜01年）のスポンサーがパナソニックだったといい「長く続けているとこういううれしい再会があるんだなと思います」と笑顔。隣にいたROIROMの本多大夢（25）と浜川路己（19）には「生まれてないくらいの頃かなあ…。YouTubeとか