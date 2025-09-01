★激戦区 武蔵小山を徹底調査★ 都内最長のアーケード商店街があり、都心からのアクセスもよく住みやすいと人気の街、武蔵小山。今、再開発が進み、街が大きく変貌を遂げている！そんな武蔵小山、実は今、八百屋さんの激戦区に！お安い野菜を選べて利用客にはうれしい限り！なぜ激戦区になったのか、現地調査！ 【出演者】小峠英二（バイきんぐ）・小島奈津子・田中美佐子 ■今回ご紹介した場所・青果あおば・西勘