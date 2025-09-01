放送作家の高田文夫氏（77）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に生出演。8月29日の同番組にゲスト出演したダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）に苦言を呈した。29日の放送には寺門の他、肥後克広、有吉弘行がゲスト出演していた。高田氏は「本当にさ、ジモンが邪魔」と切り出した上で「もうさ、あれほど有吉だけで来いよって言ったのに有吉がまたさ『ダチョウ連れてっていいですか』みたい