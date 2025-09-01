★防災アイテム新常識★ ９月１日は「防災の日」ということで今進化を遂げている、最新の防災アイテムに関するクイズを出題！ ■今回ご紹介した商品●アートトワレシリーズ (ATW-5)1,760円〜（まいにち株式会社）●いつでもランプtsuita3960円（日本防災スキーム株式会社）●使える非常用食器折り紙187円（株式会社アーテック）●らーめん缶 醤油1缶648円（株式会社丸山製麺）●３日間分の緊急防災セット（１人