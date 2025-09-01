ガールズグループME:Iが、初の全国アリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ”THIS IS ME:I”」のファイナルを8月31日に迎え、12月に追加公演を実施することを発表した。オフィシャルレポートを掲載する。ME:I初のアリーナツアーとして、7月26日から約1カ月をかけて長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫を巡り、広島グリーンアリーナにてツアーファイナルを迎えたME:I。緊張感と期待感が入り混じる中、ステージ中央に8人のシル