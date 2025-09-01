HANAが、9月8日（月）に新曲「BAD LOVE」を配信リリースすることを発表した。2nd Single「Blue Jeans」が、リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは6週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げるなど、その勢いがとどまることを知らないHANA。本楽曲は、JISOO、MOMOKAが作詞に参加しており、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチ