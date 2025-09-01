食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。今回はその中でも、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳 "な商品をピックアップして紹介します。まとめ買いのチャンス... 今週は、調味料を中心に、お買い得な商品が大集合。まとめて購入しておくのをおすすめします。 ●AJINOMOTOコンソメ固形5.3ｇ×21個商談時使用売価399円のところ、4.5割引の219円に。●エバラ横濱船来亭カレーフレー