◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）ロスパレドネス（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）の全兄は２１年札幌２歳Ｓの覇者で翌２２年の皐月賞を勝ったジオグリフという良血。福島の芝１８００メートルで新馬勝ち後、ここを目標に調整が進められ、太田有助手は「洋芝はやってみないとなんとも言えないところはありますが、普段のフットワークからいいのでは」と兄弟制覇に期待した。