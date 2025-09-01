◆第２５回サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３（９月４日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル）佐賀で行われる名物ハンデ重賞の出走馬１０頭の枠順が９月１日、決まった。昨年の武蔵野ＳなどＪＲＡ重賞２勝のエンペラーワケア（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番。オープン３勝のクロジシジョー（牡６歳、栗東・岡田稲男厩舎、父フリオーソ）は５枠５番に決まった。ともにハンデ５９キロを克服してタイト