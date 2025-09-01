◆練習試合巨人３軍３―１ソフトバンク３軍（１日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は、ソフトバンク３軍との練習試合に３―１で勝利した。今季の対戦成績は５１勝２６敗３分けとなった。先発の育成左腕・代木大和投手は２回２死から四球を許し、８番・勝連に左翼への適時三塁打を浴びて先取点を献上。しかし３回以降はわずか１安打に封じ、昨年４月の「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）か